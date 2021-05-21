ŞANLIURFA - "Kudüs" konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Kudüs Platformunca Hürriyet Caddesi'ndeki Lezgo Park'ta açılan sergide, Filistin'in farklı bölgelerinde saldırılar sırasında çekilmiş 26 fotoğraf yer aldı. Sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Platform Sözcüsü Fikret Aslanparçası, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan acıların hafızalarda yer edinmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Aslanparçası, "Çocuklarımıza Kudüs bilincini vermemiz, halkımızda ise bu bilinci diri tutmamız gerekiyor. Sergi 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Bu noktada herkes üzerine düşeni yapmalı, hiçbir etkinlik küçümsenmemeli diye düşünüyoruz. Herkes üzerine düşeni yaparsa Kudüs kısa bir sürede tekrar fethedilecektir." dedi.

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Bekir Ayverdi ise Kudüs'e bağlılıklarını göstermek amacıyla sergi açtıklarını anlatarak, "İnancımızı ve kutsallarımızı korumak adına herkesin Filistin ve Kudüs konusunda bilgilenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf sergisinde gözyaşlarına hakim olamayan Serdar İzol ise "İsrail'i kınıyorum ve Filistin halkının yanındayım. Allah yar ve yardımcıları olsun, sabırlar versin. Gerekirse gitmeye hazırım, yapılan zulmü şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.