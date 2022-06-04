ŞANLIURFA - Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da, kuru tarımın yapıldığı bazı bölgelerde kuraklık nedeniyle gelişmediği için makinenin biçemediği mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor.

Kentte, şubat, mart ve nisan ayında yağışların düzensiz olması nedeniyle özellikle kuru tarımın yapıldığı bazı bölgelerde ürünler zayıf kaldı.

Yağış düzensizliği nedeniyle gelişmeyen ve makinenin biçemediği mercimek, tarlada kadın tarım işçileri tarafından elle toplanıyor.

"Akşama kadar güneşin altındayız"

Merkez Karaköprü ilçesinin Beyazkuyu Mahallesi'nde mercimek hasadında çalışan Fatma Demir, AA muhabirine, hasat için sabahın erken saatlerinde tarlaya geldiklerini söyledi.

Hayat şartlarının zor olduğunu anlatan Demir, "Arkadaşlarla her gün sabah 7'de tarlada oluyoruz. Akşam 6'ya doğru işi bırakıyoruz. Tarladaki mercimeği traktör biçmediği için elle topluyoruz. Sabahtan akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz. Sıcak hava yaptığımız işi daha da zorlaştırıyor. Tarlada 40 derece altında çalıştıktan sonra eve gidip çocuklarımıza bakıyoruz. Günlük 100 liraya yakın kazanıyoruz. Kazandığımızı da evimiz için harcıyoruz." dedi.

Tarım işçisi Emine Dağlar ise para kazanmak için bunaltıcı havaya rağmen çalışmak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Tarlada çalışmak çok zor. İmkanlarımız kısıtlı. Tarlada çalıştıktan sonra eve gidip ev işlerini yapıyoruz." diye konuştu.

"Erkeklerin yapmadığını kadınlar yapıyor"

Üretici İbrahim Ovalı da sulama imkanı olmayan bölgelerde ürünlerin gelişmediğini ifade ederek, biçer veya tarımsal ekipmanların biçemediği ürünleri elle toplamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl istedikleri verimi alamadıklarını anlatan Ovalı, şunları kaydetti:

"Erkeklerin yapmadığını kadınlar yapıyor. Kadınlar, sabah 7'de başlayıp akşam 6'ya kadar çalışıyorlar. Birkaç gün öncesine kadar da havalar serin gidiyordu. Sıcaklıklar aniden bastırdı. Geçen yıl bu zamanlar bu kadar sıcak değildi. Kadınlar 40 derece sıcaklığın altında çalışıyor. Sıcaklıklar artınca insanların çalışması daha zorlaşıyor. Vücutta çok sıvı kaybı yaşanıyor. Bizler de tarlada çalışanlar için su tankerini getirdik. İmkanlarımız kısıtlı tarlada buzdolabı veya buz da yok. İşçiler imkanları çerçevesinde getirdiğimiz suyu içiyorlar."