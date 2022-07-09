ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı

Dergah Camisi
Camiye gelen vatandaşlar
Dergah Camisi'nde namaz kılınması
Camide hutbe okunması
Avluda namaz kılan vatandaşlar
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın camide vatandaşlarla bayramlaşması
Vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.
Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri de Dergah Camisi'nde namazlarını eda ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Namaz sonrası ise vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edildi.
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