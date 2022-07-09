Vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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