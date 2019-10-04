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Şanlıurfa kütüphaneye şehit eren bülbül'ün ismini verdiler

3 saat önce

Kütüphaneye Şehit Eren Bülbül'ün ismini verdilerŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokulda kurulan kütüphaneye Şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Kütüphaneye Şehit Eren Bülbül'ün ismini verdiler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokulda kurulan kütüphaneye Şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

İlçede görev yapan Türkçe öğretmeni Ceren Bayraktar ve matematik öğretmeni Umut Buğdaycı'nın girişimi sonucu toplanan kitap ve kütüphane malzemesi ile farklı okullarda 3 kütüphane açıldı. Siverek Ortaokulu'nda yapılan kütüphaneye ise Eren Bülbül'ün adı verildi. Kütüphane açılışına İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Şehit Eren Bülbül'ün hayatının anlatıldığı açılış töreninde konuşan Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Zaman değişiyor, teknoloji ilerlemiş, bu çağa rağmen sizler o kitap kokusunu unutmadınız. Eren 15 yaşında şehit edildi ve sizler onun adını yaşatmak için kurduğunuz kütüphaneye Eren Bülbül ismini verdiniz. İyi ki varsınızö dedi.

Öğretmen Ceren Bayraktar ise, 4'üncü kütüphane projemizi Şehit Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve isminin verildiği Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulunda açacağız dedi.

Şanlıurfa kütüphaneye şehit eren bülbül'ün ismini verdiler

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 Kaynak: DHA
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