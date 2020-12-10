Şanlıurfa lezzetlerine UNESCO tescili için gastronomi merkezi açılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) kentin onlarca çeşit lezzetinin tescili için gastronomi merkezi açılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinin başında gelen kentte, yöresel lezzetlerin tattırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki tarihi Sakıbın Köşkü Konağı yürütülen restorasyon çalışmalarıyla belediye tarafından gastronomi merkezine dönüştürülüyor.

Merkezde yerli ve yabancı turistlere kente özgü damak lezzetleri sunulması planlanırken bir yandan da yemek hazırlama atölyesi ile eşsiz lezzetlerin yapılış serüveni konuklara gösterilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkezin yapım çalışmalarının sürdüğü tarihi konakta incelemelerde bulunarak, teknik ekipten bilgi aldı.

Mekanın tarihi dokusuna uygun şekilde restore edildiğini belirten Beyazgül, "Urfa mutfağına katkı sunmak amacıyla burayı gastronomi merkezi haline getiriyoruz. Sakıp Efendi'nin köşkünü nostaljiye uygun efsanevi bir yere dönüştüreceğiz. Gastronomi merkezi haline getirilecek olan köşkte çalışmalarımız sürüyor. Restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlandığında köşk, Urfa mutfağına özgü yemeklerin sunulduğu merkeze dönüştürülecektir. Kentin gastronomi alanındaki lezzetlerini UNESCO'ya tescil ettirmek için 'Dünyanın en eski mutfağı' sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyazgül, merkezin kısa süre içerisinde hizmete girmesinin planlandığını kaydetti.