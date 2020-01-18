Şanlıurfa'lı kadınlar kurslarla meslek sahibi oluyorlar - Son Dakika

Haliliye'de Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde açılan ücretsiz kurslarla kadınların meslek edinme ve ev ekonomisine katkı sunmalarına imkan sağlıyor.



Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda pozitif ayrımcılıkla, yaşamın her alanında kadınların yer almasını isteyen ve kadınlara yönelik uyguladığı projelerle takdir toplayan Haliliye Belediyesi bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürüyor.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Süleymaniye, Ertuğrul Gazi, Devteşti ve Ulubatlı Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde kadınların meslek edinmesine yönelik ücretsiz kurslar devam ediyor. Kadınlar burada ilgi alanlarına yönelik seçtikleri kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından eğitime tabi tutuluyor. Kursiyerler Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde dikiş nakış, el sanatları, kuaförlük kursları alıyor. 3 ay süre ile eğitim gören kadınlar kurs bitiminde Milli Eğitim onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifikalarını alan kadınlar ayrıca kalfalık ve ustalık belgesi almaya da hak kazanıyor. Kurslarda birçok ürünü işleyen kadınlar burada meslek edinmenin yanı sıra ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.



Kurslara katılan kadınlar Haliliye Belediyesinin bu hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA