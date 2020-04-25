Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te Kovid-19 önlemleri - Son Dakika
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Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te Kovid-19 önlemleri

6 saat önce

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te Kovid-19 önlemleri, System.String[]

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek grupları, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Gruplar, ramazanın ilk gününde 960 ailenin kapısını çalarak taleplerini karşıladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sıkı izolasyon tedbirleri sayesinde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Tel Abyad'daki Şarkiye İlkokulu tüm ihtiyaçları tamamlanarak karantina misafirhanesi olarak düzenlendi.

Ayrıca Tel Abyad ve Rasulayn'da, TMO, AFAD, Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 5 bin 500 maske, 50 ton un, 100 koli gofret, 100 yatak, 50 gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması, 700 battaniye, 20 halı, 150 okul çantası ve kırtasiye malzemesi ile 400 paket ekmek dağıtıldı.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden (MTÜ) yapılan yazılı açıklamada, MTÜ Dr. Öğretim Üyesi Deniz Korkmaz ve Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Ferhat Uçar'ın geliştirdiği "COVIDiagnosis-Net" isimli yapay zeka sistemiyle koronavirüsün teşhisinin daha hızlı gerçekleştirileceği belirtildi.

Kovid-19 teşhisinde alternatif tanılama yöntemleri üzerinde araştırma yapan akademisyenlerin, göğüs radyografisi görüntülenmesi ve analizi üzerinde yoğunlaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası paylaşımlı binlerce akciğer x-ray görüntülerini kullanarak derin öğrenme mimarisi tabanlı hızlı tanı sistemi önerdiler. Geliştirilen sistem sadece akciğer röntgenleriyle hastaların 'normal (enfekte değil)', 'zatürre (Kovid-19 kaynaklı olmayan)' veya 'Kovid-19 enfekte' teşhislerini oldukça hızlı şekilde belirleyebilmekte."

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, geliştirilen sistem için akademisyenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta belediye ekiplerince kent genelinde hijyen çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerince ekmek satışı yapılan 77 büfe dezenfekte edildi.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği ile Eti Bakır işletmesi iş birliği çerçevesinde 2 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İşletme Müdürü Serkan Ömer Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için hazırlanan kolilerin dağıtımını, Vefa Sosyal Destek Grubunun gerçekleştirdiğini söyledi.

Öte yandan, hayırseverlerin desteğiyle kentteki ihtiyaç sahibi 350 aileye yardım kolileri ulaştırıldı.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik 23 ve 24 Nisan'da yaptığı kontrollerde, kurallara uymayan 5 bin 204 kişi ve 90 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince, evlerinden çıkamayan bin 500 aileye sıcak yemek, ihtiyaç sahibi 65 bin aileye de gıda paketi verildi.

İslahiye ilçesinde berber Tolga Özer, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bestelediği "Yaktın Bizi Korona" isimli türküsünü evinin terasından komşularına söyledi.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 05:04 Kaynak: AA

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