ŞANLIURFA Maskesiz kadını uyaran polisin zor anları - Son Dakika

ŞANLIURFA Maskesiz kadını uyaran polisin zor anları

Maskesiz kadını uyaran polisin zor anlarıŞANLIURFA'da maskesiz dolaşan kadının kendisini uyaran polise verdiği tepki şaşırttı.

Maskesiz kadını uyaran polisin zor anları

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ŞANLIURFA'da maskesiz dolaşan kadının kendisini uyaran polise verdiği tepki şaşırttı. Sosyal medyadada ilgi gören görüntüdeki kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, cezai işlem uygulanmadı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlara yönelik 900 lira idari para cezası uygulanan kentlerden Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde polis ekipleri uygulama noktasında ismi öğrenilmeyen bir kadını maske takması konusunda uyardı. Uyarı sonrası kadın ise anlamsızca ve zaman zaman hakaret ederek konuşmasıyla polise zor anlar yaşattı. Polis memuru, gördüğü tepki karşısında şaşırırken, yapılan araştırmada akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen kadına cezai işlem uygulanmadı. Daha sonra polis memurları, maske vererek kadını evine gönderdi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA Maskesiz kadını uyaran polisin zor anları - Son Dakika

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