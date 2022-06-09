ŞANLIURFA - Türkiye'de bu yılın mayıs ayında en yüksek sıcaklık 41,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi - Son Dakika

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