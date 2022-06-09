ŞANLIURFA - Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Balıklıgöl
Balıklıgöl Yerleşkesindeki gölge alanlarda dinlenen vatandaşlar
Su ile yüzünü yıkayan vatandaş
Su içen vatandaş
Hasan Paşa Camisi'nin bahçesindeki küçük su kanalı kenarındaki çocuklar Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi
ŞANLIURFA - Türkiye'de bu yılın mayıs ayında en yüksek sıcaklık 41,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü.
Şanlıurfa'da vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.
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