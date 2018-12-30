Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Menfez Borusuna Sıkışan Atı İtfaiye Kurtardı

Şanlıurfa Menfez Borusuna Sıkışan Atı İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gözleri görmeyen atı, sıkıştığı menfez borusundan itfaiye ekipleri kurtardı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gözleri görmeyen atı, sıkıştığı menfez borusundan itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kuruyer Mahallesi'nde yolun altından geçen menfez borusuna sıkışan atı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan atı kurtarmak için borunun girişindeki çamuru temizleyerek, alanı genişletti. Gövdesine bağlanan halat ve traktörle çekilen at sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Gözleri görmediği öğrenilen at sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:19 Kaynak: DHA

Harran, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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