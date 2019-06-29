Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti
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ŞANLIURFA Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti

39 dakika önce

Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale ettiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla kontrol altına alındı.

Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki besiciler ile vatandaşlar da alevlere ceketleriyle müdahale etmeye çalışarak itfaiye ekiplerine destek verdi.
Yangın, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi kırsalında bulunan mera alanında çıktı. Yangını fark eden çobanlar, telefonla durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Bu sırada bölgede yaşayan besiciler ile vatandaşlar da ceketleri ile alevlere engel olmak için çaba sarf etti. Diyarbakır'dan gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri binlerce dönüm alanda etkili olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.
ŞANLIURFA Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Siverek, İtfaiye, Güncel
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