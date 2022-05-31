Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

31.05.2022 10:09
Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucunda "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, ihaleye fesat karıştırmak ve aracılık etmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları için gözaltına alınan 22 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen 22 şüpheli 27 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Rüşvet, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement