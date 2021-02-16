Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çok yönlü çalışma yürütülüyor.
Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Mardin ve Kilis'te düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 11 şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika