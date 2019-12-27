Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Aralık'ta Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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