Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

6 saat önce

FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı, System.String[]

FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün ankesörlü, kontörlü telefon ile gizli haberleşme yöntemini kullandığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen ve 17'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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