Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

Şanlıurfa ve Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, mağdurlarda "kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik yaratmak suretiyle iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Kırşehir, Batman ve Yalova'da 49 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı, 8'i adli şartları uygulanmak üzere 15 kişi serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda vatandaşın 4 milyon 613 bin 750 lira dolandırılmasının önüne geçildiği bildirildi.