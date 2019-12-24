Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen ve 17'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı.


Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi
Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor

Son Dakika Haberleri
18:26 Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
18:26 Uzungöl'deki kaçak yapıların yıkımına devam edildi - Son Dakika
18:25 Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız - Son Dakika
18:25 Günün Özeti - Son Dakika
18:24 Devlet desteğiyle arazilerini suyla buluşturdular - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:31:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]