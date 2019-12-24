Şanlıurfa merkezli 9 ilde fetö soruşturmasına, 12 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli 9 ilde fetö soruşturmasına, 12 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 9 ilde fetö soruşturmasına, 12 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklamaŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖPDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen ve 17'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde fetö soruşturmasına, 12 tutuklama

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak
QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:30 Erzurum zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı - Son Dakika
21:30 Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
21:28 Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı - Son Dakika
21:26 Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika
21:25 Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -2 - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:33:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa merkezli 9 ilde fetö soruşturmasına, 12 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]