ŞANLIURFA - "Change" otomobil operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen "change" otomobil operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, change yöntemiyle araçları piyasaya sürdükleri ve oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, change yöntemiyle piyasaya sürülen 5, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil ele geçirilirken, hacizli durumdaki 2 otomobilin de parçalanarak satıldığı tespit edildi.