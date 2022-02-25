Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

25.02.2022 00:57
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa ve İzmir ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve İzmir ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa ve İzmir ilinde terör örgütü DEAŞ faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa merkezli iki ilde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İkamet ve iş yerlerinde dönüşümlü olarak örgütsel toplantı, sohbet ve eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgi bulunan şahısların yakalanması için 4 adrese düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA VE İZMİR'DE DEAŞ OPERASYONU: 29 GÖZALTI Son dakika haberleri: ŞANLIURFA VE İZMİR'DE DEAŞ OPERASYONU: 29 GÖZALTI Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa, Terör, İzmir, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:08:53. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement