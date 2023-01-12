Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Ankara , Bursa , Adana , Diyarbakır , Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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