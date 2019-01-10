Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, Ankara, Aydın, Antalya, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te internet üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin adreslerinde çok sayıda kredi kartı bilgisi, 2009 yılına ait adres ve açık kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı hazırlama programı, bankalarla ilgili çok sayıda sahte internet sitesi yazılımları, mobil cihazlar üzerinden dolandırıcılık için hazırlanmış uygulama görünümlü korsan yazılımlar ve kodlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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