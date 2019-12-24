Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması" operasyonunda 12 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün 'askeri yapılanması' operasyonunda 12 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması" operasyonunda 12 tutuklama

7 saat önce

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasıyla" ilgili soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde 17 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 12 tutuklama

Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:29 Kaynak: AA
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