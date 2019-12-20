Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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