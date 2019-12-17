Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örğütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyette götürüldü.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
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