Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika

- Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankaranın da aralarında bulunduğu 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesör-sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulundukları ve ByLock kullandıkları belirlenen 8 muvazzaf asker, 6 ihraç asker, 6 görevdeki öğretmen, öğretim görevlisi, doktor, polis ve çeşitli kurumlar ile özel sektörde çalışan kişilerin olduğu bildirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.