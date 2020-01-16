Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

6 saat önce

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mersin ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama, System.String[]

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mersin ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Mersin illerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında aktif olarak görevde bulunan profesör, doktor, polis memuru ve noter katibinin de yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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