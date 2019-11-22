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Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 8 zanlı tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum, Şırnak, Mersin, ve Gaziantep'te belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen, emekli ve muvazzaf 12 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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