Son dakika haberleri | Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Son dakika habere göre Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Sakarya ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Bekir Şeyhanlı/İHA)

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