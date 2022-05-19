Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı

19.05.2022 21:55
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonda gözaltına alınan 11 kadın zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonda gözaltına alınan 11 kadın zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet ekiplerince Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyonda 11 kadın şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement