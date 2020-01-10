Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.


Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile İstanbul ve Mersin'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında aralarında doktor, polis ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet götürüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber
22:38 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Libya'da ateşkes çağrısı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
22:20 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılarına darbe - Son Dakika Haber
22:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da evladına kavuşan aileye mesaj - Son Dakika Haber
22:15 Öğrenciye demir çubuk ile vuran memur serbest bırakıldı - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]