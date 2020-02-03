Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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