Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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