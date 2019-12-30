Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Aralık'ta, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i polis, 1'i öğretmen 6 şüpheli tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları'
Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada

Son Dakika Haberleri
17:42 Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası - Son Dakika
17:42 Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak - Son Dakika
17:40 Libya tezkeresi TBMM'de - Son Dakika
17:37 Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi - Son Dakika
17:36 Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]