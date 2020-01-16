Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında profesör, doktor ve polisin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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