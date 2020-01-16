Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında profesör, doktor ve polisin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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