Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında doktor ve polisin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.