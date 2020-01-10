Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında doktor ve polisin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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