Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu kamu ve özel sektör çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak

Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor

Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor

Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor

Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti

Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var

Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu

2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti

Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi

Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı

Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez