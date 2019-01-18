Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Merkezli Fuhuş Operasyonu

Şanlıurfa Merkezli Fuhuş Operasyonu

30 dakika önce

Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Merkezli Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "fuhşa aracılık ve teşvik" ile "fuhuş için yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

Şanlıurfa ve Mersin'de, 16 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:17 Kaynak: AA

Mersin, Şanlıurfa, Güncel
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