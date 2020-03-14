Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama

7 saat önce

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çalıntı, hacizli, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş veya silinmiş 54 araç ile ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca suçlardan elde edilen yaklaşık 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı "Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]