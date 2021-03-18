Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı

18.03.2021 19:04

Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı Şanlıurfa merkezli 2 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 2 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye'ye giriş-çıkış yapan şahısların yakalanması için Şanlıurfa ve İstanbul ilinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 12 ve İstanbul ilinde 2 olmak üzere toplamda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan aramalarda, bir adet adet tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 150 mermi, bir adet av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı

Terörle Mücadele, Şanlıurfa, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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