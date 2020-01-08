Şanlıurfa merkezli sahte belgeyle dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli sahte belgeyle dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli sahte belgeyle dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle ÖTV indirimi ve evde bakım yardımından faydalanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli sahte belgeyle dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle ÖTV indirimi ve evde bakım yardımından faydalanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Şırnak, Mardin ve Kilis'te bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenleyerek ÖTV indiriminden yararlanarak araç satın aldığı ve evde bakım ücreti yardımından faydalandığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin sahte belgelerle kamuyu 480 bin lira zarara uğrattığı iddia edildi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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