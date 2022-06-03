Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

03.06.2022 10:12
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Şanlıurfa merkezli 10 ilde belirlenen 38 adrese düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 29 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Dün Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Iğdır ve Antalya'da belirlenen 38 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 32 SIM kart, 11 banka ve kredi kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 16 bin 800 lira, 1 altın bilezik ve 2 altın kolye ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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