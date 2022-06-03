Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik dün Şanlıurfa merkezli İstanbul , Ankara , İzmir , Antalya , Adana , Gaziantep , Mersin , Diyarbakır ve Iğdır 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 26 adet cep telefonu, 32 adet sim kart, 11 adet farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, dolandırdıkları vatandaşlardan aldıkları değerlendirilen 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye, 16 bin 800 TL ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika

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