Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığına 51 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığına 51 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 51'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yaklaşık altı ay süren teknik çalışmanın ardından, özellikle ileri yaştaki kişileri arayarak "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti", "Teröristler sahte kimlikle yurt dışına çıkacaklar", "Kimlik bilgileriniz kullanılarak banka hesabı açıldı ve yasa dışı para transferi yapıldı" şeklindeki senaryolarla korku ve tedirginlik oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Denizli, Adana ve Mersin'deki çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 ilde 48 ayrı telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 60 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si kadın 51'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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