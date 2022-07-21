Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz

Kaynak: AA

Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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