Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa'nın Birecik, Harran, Halfeti ilçeleriyle, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika