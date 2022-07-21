Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

21.07.2022 12:29
Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa'nın Birecik, Harran, Halfeti ilçeleriyle, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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