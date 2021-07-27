Meşrubat kamyoneti motosikletli çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da meşrubat yüklü kamyonetin motosikletli çifte çarptığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönmeye çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 Y 2354 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, Murat Polat yönetimindeki 63 NV 654 plakalı motosiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü ile motosiklet üzerindeki Murat Polat ve eşi Keziban Polat yaralandı. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Polat, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, aracın deposundan sızan yakıtın etrafa dağıldığını fark edince yangın ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA