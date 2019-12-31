Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildiŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde oturan bir kişiye ait metruk eve operasyon düzenlendi. Evde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, duvar boşluklarında gizlenmiş 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

Viranşehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
02:12 Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
02:10 DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika
02:10 Bir dakika ara ile yeni yıla "merhaba" dediler - Son Dakika
02:06 Vali Gürel'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
02:05 81 il canlı bağlantılarla denetlendi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 02:16:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]