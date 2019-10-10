Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa milli ordu askerleri ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti
Son Dakika Güncel Şanlıurfa milli ordu askerleri ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti

Şanlıurfa milli ordu askerleri ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti

2 saat önce

ŞANLIURFA Milli ordu askerleri Ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti.

ŞANLIURFA Milli ordu askerleri Ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti

Şanlıurfa milli ordu askerleri ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti

Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:25 Kaynak: DHA
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