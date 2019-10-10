Şanlıurfa milli ordu askerleri ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti-2
1 saat önce
ŞANLIURFA Milli ordu askerleri Ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti-2.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Milli ordu askerleri Ceylanpınar dan geçerek sınıra hareket etti-2
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