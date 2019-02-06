Şanlıurfa Minibüsün Yaşlı Adama Çarpma Anı, Güvenlik Kamerasında
10 dakika önce
Minibüsün yaşlı adama çarpma anı, güvenlik kamerasındaŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı.
Minibüsün yaşlı adama çarpma anı, güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılarak hastaneye götürüldü.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:26 Kaynak: DHA
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