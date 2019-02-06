Şanlıurfa Minibüsün Yaşlı Adama Çarpma Anı, Güvenlik Kamerasında

Minibüsün yaşlı adama çarpma anı, güvenlik kamerasındaŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı.

Minibüsün yaşlı adama çarpma anı, güvenlik kamerasında



ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılarak hastaneye götürüldü.



Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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